Podcast De Zomerdag: als je je moeder uit het verpleeghuis haalt

Toen de verpleeghuizen op slot moesten, betekende dat voor de meeste bewoners dat zij geen bezoek meer konden ontvangen. Het was niet duidelijk hoe lang die maatregelen van kracht zouden moeten blijven en sommige families kozen ervoor hun geliefde uit het verpleeghuis te halen en zelf te verzorgen.

Geen eenvoudige keuze en niet voor iedereen een mogelijkheid, maar twee mensen die het toch deden vertelden er in april over. In De Zomerdag een verkorte versie van dat gesprek.

De podcast De Dag is met zomerstop tot 17 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.