Doden en vermisten door noodweer in Zuid-Korea

Het regent al 42 dagen achtereen in het Oost-Aziatische land. Dat is de langste regentijd in zeven jaar. Sinds zaterdag is er sprake van noodweer.

Het blijft ook de komende dagen hard regenen. Op sommige plekken wordt uiteindelijk een halve meter neerslag verwacht.

Onder de doden zijn drie Nieuw-Zeelanders. Het gaat om een vrouw van 77, haar dochter van 36 en kleinzoon van 2. Hun vakantiewoning bij Seoul werd bedolven onder de aarde.