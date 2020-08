Man opgepakt voor carjacking in Castricum na achtervolging politie

Een 36-jarige man uit Zwolle is vanochtend opgepakt in Castricum na een kilometerslange achtervolging door de politie. De verdachte zou een beveiliger onder dreiging van een mes van zijn dienstauto hebben beroofd.

De carjacking vond rond 6.45 uur plaats in Hoofddorp. Naast de auto nam de verdachte ook wat persoonlijke bezittingen mee van de beveiliger.

Het slachtoffer belde na de beroving de politie. "Vervolgens hebben we alles in het werk gesteld om de auto te traceren", zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. "We konden de auto volgen omdat er een track-and-tracesysteem in zat."

Stopteken genegeerd

Agenten kregen de auto op de A22 ter hoogte van Velsen-Noord in het vizier, en gaven de verdachte een stopteken. De verdachte negeerde dat waarna de politie de achtervolging inzette. Bij zijn vlucht reed de man veel te hard en maakte hij meerdere verkeersovertredingen.

Meerdere politiewagens en een politiehelikopter waren betrokken bij de achtervolging. Uiteindelijk is de man in Castricum staande gehouden.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau in Haarlem. Daar wordt hij verhoord. De beveiliger heeft aangifte gedaan. Hij heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.