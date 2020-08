Spaanse media speculeren over verblijfplaats oud-koning Juan Carlos

Spaanse media speculeren over de verblijfplaats van de voormalige koning Juan Carlos. Er zijn berichten dat hij nu in de Portugese badplaats Estoril is, maar er wordt ook gemeld dat hij Portugal alweer verlaten heeft.

Volgens de Spaanse krant La Vanguardia is Juan Carlos gisteren met de auto naar Portugal gereden en van daaruit later op de dag naar de Dominicaanse Republiek gevlogen. Juan Carlos zou nu bij een familie zijn die rijk is geworden met suikerrietplantages. Hij zou de komende weken willen gebruiken om te bekijken waar hij zich definitief gaat vestigen.

Gisteren publiceerde het Spaanse koningshuis een brief van de 82-jarige Juan Carlos, waarin die bekendmaakt dat hij uit Spanje vertrekt. De voormalige koning is in opspraak geraakt door meerdere schandalen en zou onder zware druk van zijn zoon, koning Felipe, besloten hebben elders te gaan wonen.

Zijn echtgenote koningin Sofia blijft volgens Spaanse media in het Zarzuelapaleis nabij Madrid wonen. Ze is zeer geliefd bij de Spanjaarden, en wordt niet in verband gebracht met de affaires waar haar man in verwikkeld raakte.

Smeergeldaffaire

Juan Carlos wordt verdacht van betrokkenheid bij een smeergeldaffaire. Hij zou een rol hebben gehad in de toekenning van een aanbesteding van de hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina. Een groep Spaanse aannemers verwierf hiervoor het contract. Juan Carlos zou voor zijn tussenkomst in 2012 miljoenen hebben ontvangen van Saudi-Arabië; geld dat werd gestort in een fonds dat op zijn naam stond. De koning zou het geld cash hebben laten invliegen naar Spanje, buiten medeweten van de fiscus.

De Spaanse justitie is bezig met een onderzoek naar de smeergeldaffaire. Volgens zijn advocaten is Juan Carlos bereid om volledig aan het onderzoek mee te werken, ook als hij in het buitenland woont.

Olifantenjacht in crisistijd

Acht jaar geleden kwam de toenmalige koning al in opspraak vanwege een reis naar Botswana. Hij ging daar op olifantenjacht. Veel Spanjaarden vonden het onbegrijpelijk dat hij een reis van tienduizenden euro's maakte in economisch zware tijden en ging jagen op een bedreigde diersoort. De jachtreis zou zijn betaald door een Saudische zakenman.

Koning Felipe heeft maatregelen tegen zijn vader genomen, omdat de schandalen hem in de weg zitten. Zo heeft hij de jaarlijkse betalingen van de staat aan de oud-koning onmiddellijk stopgezet. En Felipe maakte in maart al bekend dat hij de erfenis van zijn vader niet zal accepteren. Ook waren er berichten dat de koning zijn vader uit het woonpaleis in Madrid zou laten zetten.