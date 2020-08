Explosie onder carport woning in Schalkhaar, geen gewonden

In Schalkhaar heeft vannacht een explosie plaatsgevonden onder een carport bij een woning. Niemand raakte gewond.

Na de explosie brak er een kleine brand uit, die vanzelf uitdoofde. Grote delen van de schutting zijn weggeblazen. Op straat ligt veel puin. Bij zeker drie omliggende woningen zijn ruiten gesneuveld.

De knal was in de wijde omtrek te horen. "We hoorden een harde explosie en zaten rechtop in bed", zegt een buurvrouw tegen RTV Oost. "Je kijkt eerst in je eigen huis, daarna zagen we dat het aan de overkant was."

Een andere buurman heeft de knal ook gehoord. "Dat is heel erg schrikken. Ik heb even gekeken en de honden in veiligheid gebracht. De bewoners zijn ook heel erg geschrokken."

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie. De politie bekijkt camerabeelden en roept getuigen op zich te melden. Een forensisch team doet onderzoek. Twee straten zijn daarvoor tijdelijk afgesloten.