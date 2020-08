Wekdienst 4/8: Weekcijfers RIVM • Grote steden maken zich op voor mondkapjesplicht

Ander nieuws uit de nacht:

Coronacrisis leidt tot winnaars en verliezers onder winkeliers: kluszaken, meubelwinkels en supermarkten boekten recordomzetten, kledingwinkels hebben te maken met grote verliezen. In het tweede kwartaal zetten internetwinkels 55 procent meer om dan een jaar eerder. "Een unieke stijging", zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Stakers Wehkamp beëindigen acties na akkoord vakbond: de 82 medewerkers die door een reorganisatie hun baan verliezen krijgen een betere ontslagvergoeding en geld voor scholing en het zoeken naar nieuw werk.

Aruba scherpt coronamaatregelen aan na nieuwe besmettingen: er is onder meer een samenscholingsverbod afgekondigd in de publieke ruimte. Er mogen niet meer dan vier mensen bij elkaar zitten. Ook de regels in bars en restaurants zijn aangescherpt.

En dan nog even dit:

Niet alleen nu is kanker een probleem, ook dinosaurussen konden er al last van hebben. Wetenschappers hebben vastgesteld dat een centrosaurus die 70 miljoen jaar geleden leefde botkanker had.

Het fossiel waarbij de ziekte is vastgesteld, werd al in 1989 opgegraven. Een misvorming aan het kuitbeen van de gehoornde plantenetende dinosaurus werd toen nog beoordeeld als breuk die weer hersteld was. Een CT-scan wijst nu uit dat het ging om kanker, schrijven de onderzoekers in The Lancet. De tumor had de grootte van een appel.