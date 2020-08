Stakers Wehkamp beëindigen acties na akkoord vakbond

De staking bij Wehkamp is voorbij. Vanavond zijn de stakers akkoord gegaan met een sociaal plan waarin een betere ontslagvergoeding is geregeld voor de 82 mensen die hun baan verliezen bij de reorganisatie van het webwinkelbedrijf

De ontslagen vallen op het hoofdkantoor in Zwolle en op het distributiecentrum in Maurik, dat gaat sluiten. Op die plekken werd sinds twee weken gestaakt.

Het boventallig verklaarde personeel krijgt naast de ontslagvergoeding een budget voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Ook is een bijdrage voor de kosten van juridisch en financieel advies afgesproken. Een FNV-onderhandelaar spreekt tegen RTV Oost van een mooi resultaat.

Vandaag bracht Wehkamp naar buiten dat het afgelopen boekjaar 50 procent meer winst is geboekt. De winst steeg naar 24 miljoen euro. Volgens het bedrijf is dat het resultaat van een succesvolle strategie, die zich richt op meer winstgevende productcategorieën en kostenbesparingen.

De stakingen hebben nauwelijks vertragingen opgeleverd bij leveringen, meldde Wehkamp twee weken geleden al tegenover Omroep Gelderland. Gedurende de staking werd het leeuwendeel van de bestellingen in Maurik afgehandeld door personeel in het distributiecentrum in Zwolle.