Joe Biden kiest zijn 'running mate', en dat wordt zeker een vrouw (van kleur)

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden staat voor een belangrijke keuze: hij maakt deze of volgende week zijn running mate bekend. Het wordt een vrouw, dat is zeker, maar waar let Biden nog meer op bij zijn keuze?

Na acht jaar als rechterhand van Barack Obama weet Biden in ieder geval wat hij zelf zoekt in een vicepresident. Hij wil een partner die zijn beleid steunt en dezelfde prioriteiten deelt, maar tegelijkertijd zijn gebreken compenseert.

Een running mate moet kiezers trekken bij wie Biden zelf minder goed ligt, of een strategisch voordeel kunnen bieden: een toekomstige vicepresident uit een belangrijke swing state vergroot daar bijvoorbeeld de kans op winst.

Een ander belangrijke vereiste: de veep moet flink jonger zijn dan hem, want de verkiezingen zijn in november. Als Biden wint wordt hij met 78 jaar de oudste president van de Verenigde Staten ooit. In zijn vicepresident wil 'de partijdinosaurus' iemand die zijn taken indien nodig vanaf dag één kan overnemen. Gezien zijn leeftijd gaat Biden er sowieso van uit slechts een overgangskandidaat te zijn.

De topkandidaten

Een ding is zeker: zijn running mate wordt in ieder geval een vrouw. Biden deed die belofte al tijdens het laatste Democratische partijdebat in maart. Slechts tweemaal eerder in de Amerikaanse geschiedenis was een vrouw running mate: Sarah Palin in 2008 (voor John McCain, Republikeinen) en Geraldine Ferraro in 1984 (voor Walter Mondale, Democraten).

Na maanden van Black Lives Matter-protesten gokken bookmakers en Amerikaanse media bovendien op een vrouw van kleur: zo moet het duo meerdere lagen van de bevolking aanspreken.

Wie zijn Bidens topkandidaten? Een overzicht: