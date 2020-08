Vijf jaar cel voor man uit Schoonloo wegens misbruik minderjarigen

Een 27-jarige man uit Schoonloo in Drenthe is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar met aftrek van voorarrest, omdat hij via sociale media minderjarige meisjes verleidde seksueel getinte foto's naar hem te sturen. Volgens de rechtbank heeft hij met drie slachtoffers ook seks gehad.

De verdachte legde twee weken geleden bij de rechtbank in Den Haag een bekentenis af op de meeste beschuldigingen. De man deed zich op Instagram, Snapchat en chatsites veel jonger voor dan hij in werkelijkheid was. Op die manier wist hij contact te leggen met meisjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar.

Hij verleidde ze om voor de camera hun lichaam te ontbloten en er seksueel getinte afbeeldingen van te maken. Hij zou beelden van slachtoffers op internet uitgewisseld hebben met andere pedofielen. Ook werd bij hem thuis in Schoonloo kinderporno aangetroffen.

Intensieve behandeling

Verder maakte hij via sociale afspraakjes met slachtoffers op verschillende plekken in Nederland. De zaak kwam aan het rollen doordat hij met een meisje in Gouda een seksdate had. Haar moeder kwam erachter en schakelde de politie in.

De verdachte kreeg van de rechtbank ook tbs met voorwaarden. Hij moet een intensieve behandeling ondergaan. Doet hij dat niet, dan kan hij gedwongen worden opgenomen in een tbs-kliniek, meldt RTV Drenthe.