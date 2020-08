Ontmanteling van kerkorgel Notre-Dame begonnen

In Parijs is de restauratie van het grote kerkorgel in de door brand verwoeste Notre-Dame begonnen. Experts halen het orgel uit 1733 pijp voor pijp uit elkaar. Het demonteren, schoonmaken en opnieuw in elkaar zetten van het grootste muziekinstrument van Frankrijk zal naar verwachting bijna vier jaar duren.

Het orgel bleef verrassend genoeg grotendeels gespaard bij de grote brand in april vorig jaar. Het vuur verwoestte het dak van de kathedraal en ook de torenspits, maar het orgel kwam er met vocht- en roetschade vanaf. De record-hittegolf van de zomer daarna, zorgde voor nog meer schade aan het orgel.

De restauratie is een gigantische klus. Het immense orgel bestaat onder meer uit vijf klavieren en 8000 orgelpijpen, waarvan sommigen 10 meter lang zijn. De ontmanteling alleen al duurt tot eind van het jaar. De onderdelen worden vervolgens in containers in de kerk schoongemaakt en gerestaureerd.

Magie

Bedoeling is dat het werk in 2024 klaar is, zodat het orgel dan op 16 april - 5 jaar na de brand - weer te horen zal zijn voor het publiek. Voor organisten kan de restauratie niet snel genoeg gaan.

"We kunnen niet wachten tot het zover is. Er is een soort magie tussen het orgel en de kathedraal", zei een van hen tegen de Franse zender TF1. "Het orgel laat de stenen zingen."