Belgisch moederbedrijf achter Steps en Miss Etam failliet

Het Belgische moederbedrijf achter de modeketens Steps, Miss Etam en Claudia Sträter is failliet verklaard. FNG had al langer financiële problemen. De coronacrisis en de lockdownmaatregelen waren de doodsteek.

In Nederland vroeg het bedrijf vorige week uitstel van betaling aan. FNG hoopt dat in ons land een deel van de activiteiten voortgezet kan worden. In Nederland gaat het volgens marktonderzoeker Locatus onder meer om 103 winkels van Miss Etam, 31 zaken van Claudia Sträter en 9 Steps-winkels.

In 2019 boekte FNG een verlies van van 292 miljoen euro verlies op een omzet van 489 miljoen euro. Op de balans stond eind 2019 een schuld van 735 miljoen euro.

In totaal werken er bij FNG 3000 mensen, van wie 1000 in België. Wat precies de gevolgen voor hen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Vier curatoren gaan in België kijken of een doorstart mogelijk is van het hele bedrijf of onderdelen daarvan.