Ontheemd, getraumatiseerd: situatie jezidi’s zes jaar na genocide uitzichtloos

3 augustus 2014 is de dag waarop het leven van de jezidi's voorgoed veranderde. Die dag maakte terreurbeweging Islamitische Staat een begin met de verdrijving van honderdduizenden jezidi's van hun geboortegrond in het noorden van Irak. Vele duizenden werden ontvoerd en vermoord. Zes jaar later is de situatie voor overlevenden en nabestaanden nog steeds uitzichtloos.

"In de provincie en de stad Sinjar, waar de jezidi's oorspronkelijk woonden, is de situatie heel slecht", zegt Midden-Oostenjournalist Brenda Stoter Boscolo in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn overal mijnen en er is weinig wederopbouw. Het gebied wordt geleid door verschillende politieke fracties en militanten, waardoor die mensen niet terug kunnen."

Zo'n 300.000 jezidi's wonen nu in tentenkampen in het noorden van Irak. 100.000 anderen zijn naar het buitenland gevlucht. Meerdere landen hebben speciale opvangprogramma's voor getraumatiseerde vrouwen en kinderen. Stoter Boscolo schreef het boek Het vergeten volk over wat er sinds 2014 met de jezidi's is gebeurd. Ze sprak met verschillende gezinnen die uiteengevallen zijn, en overal ter wereld terecht zijn gekomen.