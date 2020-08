'Paus emeritus Benedictus ernstig ziek'

Paus emeritus Benedictus XVI is na het afscheid van zijn broer in Regensburg afgelopen juni ernstig ziek geworden. Volgens Duitse media, waaronder de krant Passauer Neue Presse, heeft de voormalige paus sindsdien last van wondroos, waardoor hij veel pijn lijdt.

De krant sprak met de schrijver van een nieuwe biografie over Benedictus, Peter Seewald. Die presenteerde het boek dit weekend, daar was Benedictus (93) zelf bij aanwezig. De paus emeritus, die eigenlijk Joseph Ratzinger heet, is erg zwak. ''Mentaal is hij in orde, maar zijn stem is amper hoorbaar op dit moment'', zegt Seewald.

De voormalige paus heeft een testament laten maken dat na zijn dood openbaar wordt. Als laatste rustplaats heeft hij gekozen voor het voormalige graf van zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, in de crypte in de Sint Pieter in Vaticaanstad.

Zwak

In juni verliet Benedictus voor het eerst sinds zijn aftreden als kerkleider de omgeving van Rome. Hij nam in Duitsland afscheid van zijn oudere broer en oogde toen al zwak. Hij zat in een rolstoel.

Benedictus was paus van 2005 tot 2013. Hij trad terug omdat hij naar eigen zeggen niet meer de kracht had om zijn functie uit te oefenen. Die stap was hoogst ongebruikelijk; normaal blijven pausen aan tot ze overlijden.

De voormalige kerkleider woont nog steeds in het Vaticaan. De laatste jaren is hij voor zover bekend alleen naar het pauselijke buitenverblijf in Castel Gandolfo gereisd, zo'n dertig kilometer ten zuiden van Rome.