Wekdienst 3/8: Nieuwe brug in Genua geopend • Heineken komt met halfjaarcijfers

Goedemorgen! Vandaag wordt de nieuwe brug bij de Italiaanse stad Genua geopend. De oude Morandi-brug stortte bijna twee jaar geleden in, waarbij 43 mensen om het leven kwamen. En Heineken maakt de halfjaarcijfers bekend.

Het weer: buien breiden zich snel uit, maar in de loop van de middag en avond is het weer vaker droog. Er is ook af en toe zon en het wordt 20 tot 22 graden.