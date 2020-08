Israël beschiet militanten bij grens met Syrië

Het Israëlische leger zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een groep militanten in het grensgebied met Syrië, in de Golanhoogten.

Volgens Israël hadden ze explosieven geplaatst bij de rastering en het land spreekt over terroristen. Soldaten van het Israëlische leger zouden de vier mannen hebben gezien, waarna er met ondersteuning vanuit de lucht op de groep werd geschoten. De vier zouden zijn geraakt, maar het is niet bekend of ze zijn omgekomen.

Israël zegt het Syrische regime verantwoordelijk te houden voor alles wat er op Syrisch grondgebied gebeurt en "zal geen schending van de Israëlische soevereiniteit accepteren". Syrië heeft vooralsnog niet gereageerd.

Luchtaanval bij Damascus

De spanningen in het grensgebied tussen Israël en Syrië zijn de laatste weken opgelopen nadat een lid van de Hezbollah-beweging was omgekomen bij een luchtaanval van, vermoedelijk, Israël in de buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damascus.

Sindsdien heeft Israël extra militairen en tanks naar de Golanhoogten gestuurd, een gebied dat 1981 door Israël werd geannexeerd en waar veel Syriërs wonen.

De regio is van groot strategisch belang vanwege de ligging tussen de Israëlische steden Haifa en Syrische hoofdstad Damascus. Daarnaast is het grensgebied belangrijk voor de watervoorziening in de omliggende landen.

De Amerikaanse president Trump noemde de vlakte vorig jaar van groot belang voor de stabiliteit in de regio en zei dat het tijd is geworden de Golanhoogten te erkennen als deel van Israël; een opmerking die hem veel kritiek opleverde.