Onderzoek in Thailand naar dood getuige in rechtszaak Redbull-erfgenaam

De Thaise minister-president heeft een onderzoek aangekondigd naar de dood van een belangrijke getuige in een rechtszaak tegen de erfgenaam van het Redbull-fortuin.

De getuige overleed donderdag, volgens de politie door een motorongeluk. Hij is een sleutelfiguur in de rechtszaak tegen Vorayuth Yoovidhya, de erfgenaam van de steenrijke familie achter het Redbull-energiedrankje, die verdacht werd een politieagent te hebben doodgereden.

Twijfel

In Thailand is er veel verontwaardiging over de zaak ontstaan. De oorzaak van de dood van de getuige wordt niet zomaar geaccepteerd. Vorige week werd al bekend dat de politie de aantijgingen tegen Yoovidhya liet vallen. In het land klinkt nu kritiek dat de rijke elite met alles weg kan komen.

De premier wil de twijfel nu wegnemen, zegt een woordvoerder van het Thaise ministerie van Justitie. "Deze zaak is nog niet ten einde", zei de woordvoerder. "De overheid zal zorgen voor gerechtigheid."

Yoovidhya heeft de bijnaam 'Boss'. Hij is de kleinzoon van Redbull-oprichter Chaleo Yoovidhya, die miljardair werd met de verkoop van de energiedrankjes. In 2012 werd de Redbull-telg ervan beschuldigd dat hij met zijn zwarte Ferrari een politieagent had doodgereden. Ook zou hij het lichaam van de agent hebben verplaatst en daarna gevlucht zijn.