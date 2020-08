Duizenden inwoners Californië geëvacueerd wegens bosbranden

Bijna 8000 inwoners van Riverside County in Zuid-Californië hebben dit weekend hun huis moeten verlaten vanwege bosbranden. Het vuur ontstond vrijdag op zo'n 120 kilometer van miljoenenstad Los Angeles. Inmiddels hebben de vlammen zich al over meer dan 15.000 hectare bos verspreid.

De brand is nog altijd niet onder controle, zegt de brandweer van Riverside County, die met blusvliegtuigen probeert de vlammen te blussen en de huizen in de omgeving nat houdt. Het is momenteel erg warm in de provincie, met temperaturen die oplopen tot 40 graden.

"Het is ongelofelijk om al dat vuur op je huis af te zien komen", zegt een inwoner van Riverside County: