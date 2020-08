Aanhoudingen na vechtpartij om mondkapje aan boord van KLM-toestel

Op Ibiza zijn vrijdag twee personen aangehouden na een vechtpartij aan boord van een KLM-toestel. Een dronken passagier zou geweigerd hebben om een mondkapje te dragen, waarop een ruzie en vechtpartij volgden.

Beelden van die vechtpartij zijn op Twitter gezet. Daarop is te zien dat een passagier met ontbloot bovenlijf in het gangpad op de grond wordt gedrukt. Hij draagt geen mondkapje, terwijl dat wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten, meldt NH Nieuws.

Een woordvoerder van KLM bevestigt tegenover AT5 dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden aan boord van een vliegtuig dat van Schiphol onderweg was naar Ibiza.

Beelden van de vechtpartij op Twitter: