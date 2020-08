Wekdienst 2/8: Astronauten keren terug op aarde • Opnieuw coronademonstraties

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er wordt gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, in Amsterdam en in Groningen. Gisteren was er al een demonstratie in Den Haag, van de actiegroep Viruswaanzin.

De SpaceX Dragon keert terug op aarde na twee maanden in de ruimte. Voor het eerst in 45 jaar gebeurt dat door de ruimtecapsule in zee te laten storten. Door een tropische storm die voor de kust van Florida woedt is het nog niet zeker waar de capsule met twee astronauten aan boord precies zal landen. Als alles goed gaat, landt de Dragon rond 20.40 uur vanavond. Je kunt de landing live volgen via NOS.nl en op onze Facebook- en YouTube-pagina.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint vandaag om 15.10 uur. Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië achter de twee Mercedes-coureurs vanaf de derde positie. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

Wat heb je gemist?

In Groot-Brittannië is een parlementslid en oud-minister van de Conservatieve Partij opgepakt. Hij wordt beschuldigd van verkrachting, meldt de krant The Sunday Times. Volgens de politie gaan de aantijgingen over vier incidenten tussen juli 2019 en januari 2020.

De beschuldigingen komen van een vrouw van in de twintig, die voorheen zijn parlementair medewerker was. Zij zegt dat ze afgelopen jaar door het parlementslid is misbruikt, terwijl ze een relatie hadden. De man zou haar hebben gedwongen tot seks, waarna ze naar het ziekenhuis moest. Het is niet bekend om welke oud-minister het gaat. De politie wil alleen kwijt dat het een man van in de vijftig is.

Ander nieuws uit de nacht:

Protesten tegen Netayanhu worden grimmiger, opnieuw duizenden de straat op: De betogers zijn ontevreden met de manier waarop de premier van Israël de coronacrisis aanpakt en vinden dat hij moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij is verwikkeld. De meeste demonstranten, volgens de politie meer dan 15.000, stonden bij de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem.

Tientallen doden door alcoholvergiftiging in India: De politie heeft 25 mensen opgepakt die ervan worden verdacht illegaal gestookte alcohol te hebben verkocht. De drank zou op straat aan reizigers en dorpsbewoners zijn verkocht. Volgens de politie overleden er 69 aan, lokale media hebben het over 86 doden. Alcoholvergiftiging door illegaal gestookte drank is een groot probleem in India, waar veel arme mensen alcoholische dranken uit winkels niet kunnen betalen en op zoek gaan naar goedkopere alternatieven.

Politie lost waarschuwingsschot bij feestje Middelburg: Er was een melding binnengekomen over mogelijke wapens op het feest. De politie heeft meerdere aanwezigen aangehouden. Toen een van de verdachten niet meewerkte, loste de politie een waarschuwingsschot. Niemand raakte gewond.

Facebook blokkeert accounts Bolsonaro-aanhangers na rechterlijke berisping: De twaalf aanhangers zouden via hun accounts nepnieuws hebben verspreid. Eerder had een Braziliaanse rechter al bepaald dat Facebook de accounts moest verwijderen.

En dan nog even dit:

Sinds afgelopen week weten we waar Vincent van Gogh zijn allerlaatste schilderij, Boomwortels, maakte: in Auvers-sur-Oise. Maar die ontdekking leidt in het Franse dorpje inmiddels tot onrust en ruzie. Betrokkenen discussiëren vooral over van wie de grond precies is en wie eigenaar is van de bomen. De wortels staan achter een grijs schot, tot frustratie van inwoners en toeristen.

Bekijk hier de ontrafeling van het mysterie rond Van Gogh: