'Brits parlementslid vast na beschuldiging van verkrachting'

In Groot-Brittannië is een parlementslid en oud-minister namens de Conservatieve Partij opgepakt vanwege een beschuldiging van verkrachting, meldt de krant The Sunday Times.

De aantijgingen komen van een voormalig parlementair medewerker. De vrouw van in de twintig zegt dat ze afgelopen jaar door hem is misbruikt, terwijl ze een relatie hadden. Het parlementslid zou haar hebben gedwongen tot seks, waarna ze naar het ziekenhuis moest. Volgens de politie gaan de beschuldigingen over vier incidenten tussen juli 2019 en januari 2020.

Het is niet bekend om welke oud-minister het gaat. De politie in Londen wil alleen kwijt dat een man van in de vijftig vastzit op verdenking van verkrachting.