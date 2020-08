Emiraten nemen eerste kerncentrale op Arabisch schiereiland in gebruik

In de Verenigde Arabische Emiraten is de eerste reactor van een nieuwe kerncentrale in gebruik genomen. Het is de eerste nucleaire reactor op het Arabisch Schiereiland.

De kerncentrale Barakah, Arabisch voor zegen, is gebouwd onder leiding van het Zuid-Koreaanse staatsbedrijf KEPCO en kostte omgerekend 18,5 miljard euro. De fabriek staat in het westen van het land, aan de kust van de Perzische Golf en niet ver van de grens met Saudi-Arabië.

De bedoeling is dat de kerncentrale op termijn voorziet in een kwart van de energiebehoefte van het land met zo'n 10 miljoen inwoners. De Verenigde Arabische Emiraten werd rijk door de inkomsten uit de olie- en gasindustrie, maar kijkt steeds meer naar alternatieven voor de energievoorziening.

Dreiging voor de vrede

Volgens vicepresident Mohammed bin Rashid al-Maktoum is het "de eerste vreedzame kernreactor in de Arabische wereld".

Het naburige Qatar, aartsvijand van de VAE en Saudi-Arabië, ziet dat anders. Het land noemde de kerncentrale vorig jaar nog een serieuze dreiging voor de stabiliteit en vrede in de regio en riep het Internationaal Atoomenergieagentschap op om in te grijpen. Dat noemt de ingebruikname nu een "belangrijke mijlpaal voor de productie van schone energie".

Ook in het eveneens olierijke Saudi-Arabië worden plannen gemaakt voor de bouw van kerncentrales. Het land wil de komende decennia tot zestien reactoren in gebruik nemen.