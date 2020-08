Veiligheidsregio tikt pretparken op de vingers om schenden coronaregels

Kinderpretpark Julianatoren en dierenpark de Apenheul moeten extra maatregelen nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat vindt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Op beelden die Omroep Gelderland maakte met verborgen camera's is te zien dat de hygiëne bij toiletten en restaurants onder de maat is. Ook houden sommige bezoekers onvoldoende afstand. "Dit is niet wat we willen", reageert Mark Boumans van de veiligheidsregio. "Ondernemers zijn echt wel van goede wil. Maar het gaat in de praktijk niet altijd goed."

Omroep Gelderland ging op bezoek bij vier pretparken: Burgers' Zoo, het Nederlands Openluchtmuseum, de Apenheul en kinderpretpark Julianatoren. Ze hebben alle vier het aantal bezoekers aan banden gelegd. Ook moet je vooraf je tickets reserveren. In de meeste gevallen zijn er looproutes met pijlen en borden. Maar ondanks deze maatregelen is het lang niet overal mogelijk om anderhalve meter afstand te nemen. In Burgers' Zoo bijvoorbeeld, staan bezoekers dicht op elkaar om een zeekoe te aanschouwen.