Wekdienst 1/8: Zwarte zaterdag op Europese wegen • Strade Bianche van start

Wat kun je vandaag verwachten?

50PLUS kiest een nieuw partijbestuur. Het vorige bestuur, met Geert Dales als voorzitter, stapte op na een interne ruzie. Partijoprichter Jan Nagel geldt als belangrijkste kandidaat om Dales op te volgen en terug te keren.

Het wordt zeer druk op de Europese wegen. Veel vakantiegangers gaan op weg naar hun vakantiebestemming of keren terug naar huis, waarschuwt de ANWB. De Franse verkeerspolitie voorziet de eerste zwarte zaterdag van deze zomer, met mogelijk ruim 900 kilometer file.

De gemeente Amsterdam houdt rekening met drukte vanwege het mooie weer. Eigenlijk zou de botenparade van de Pride Amsterdam vandaag zijn, maar die werd afgelast vanwege de corona-uitbraak. Dat doet sommige deelnemers wel een beetje pijn.

Het wielerseizoen gaat verder na een maandenlange pauze door corona, met een klassieker uit de WorldTour: de Strade Bianche. Het parcours gaat over deels onverharde wegen door het Italiaanse Toscane. Mathieu van der Poel is een van de favorieten.

Wat heb je gemist?

President Trump zegt dat hij de muziekvideo-app TikTok in de Verenigde Staten gaat verbieden. Er zijn in het land al langer zorgen over censuur en misbruik van de gegevens van gebruikers door de Chinese overheid. TikTok is in handen van het Chinese bedrijf ByteDance.

Gisteravond meldden The New York Times en Fox Business dat het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft onderhandelt met ByteDance over een eventuele overname van TikTok. Maar Trump wil ook niet dat de app wordt overgenomen door Microsoft, zei hij. De president wil het verbod op TikTok vandaag bekrachtigen, zei hij tegen journalisten in de Air Force One.

Ander nieuws uit de nacht:

Zoekactie naar jongen in zee bij Monster vanochtend verder: gisteravond is al uren gezocht naar de tiener. De jongen en twee vrienden raakten in de problemen toen ze door de stroming werden meegetrokken. De twee anderen werden uit het water gered, maar de jongen raakte buiten zicht.

Massale protesten in verre oosten van Rusland na arrestatie populaire gouverneur: opnieuw zijn ruim tienduizend Russen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de almacht van de federale autoriteiten in Moskou. Aanleiding is de arrestatie van de populaire gouverneur van de regio, een maand geleden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een (poging tot) moord in 2003 en 2004. Maar volgens zijn aanhangers is hij nu vooral gearresteerd omdat hij lid is van de Liberaal Democratische Partij van Rusland, een radicaal-nationalistische partij die in het verre oosten van Rusland populairder is dan de Kremlin-partij.

'Driekwart heeft milde bijwerking door coronavaccin': dat schrijft dagblad Trouw over de coronavaccins die nu de laatste testfase ingaan. Volgens de krant krijgt driekwart van de proefpersonen last van hoofdpijn, vermoeidheid, koorts of een pijnlijke arm. De klachten zijn niet ernstig en de meeste zijn binnen een dag voorbij. Meer coronanieuws lees je ook vandaag weer in ons liveblog.

En dan nog even dit:

In Ahoy in Rotterdam kun je volledig coronaproof kunstwerken van Museum Boijmans van Beuningen bekijken: vanuit de auto.

