Zoekactie naar vermiste tiener in zee bij Monster

In het water bij de kust van het Zuid-Hollandse Monster wordt gezocht naar een vermiste tiener. Meerdere reddingsboten zijn betrokken bij de zoekactie. Eerder vanavond zochten ook helikopters mee.

Die richt zich op het gebied bij de Zandmotor, een opgespoten zandbank. Drie mensen raakten daar vanavond in de problemen, waarop een voorbijganger alarm sloeg. Twee mensen zijn uit het water gehaald, de derde wordt dus nog vermist.

De reddingsbrigade rukte vandaag meer dan 200 keer uit om hulp te verlenen. Daarbij werd zo'n tien keer iemand gered uit een levensbedreigende situatie.

De Reddingsbrigade voor vandaag gewaarschuwd voor muien en overstromingsgevaar. Door muien kwamen recent zwemmers in de problemen. In de video leggen we uit wat het is en hoe je eruit kunt komen: