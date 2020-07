Brandweer houdt waardetransportwagen met opgesloten chauffeur koel

In Roermond is de bestuurder van een kapotte waardetransportwagen geholpen door de brandweer. Doordat de motor van de geldwagen niet meer werkte, kon de bestuurder de deur niet openen en deed de airco het niet meer.

Met buitentemperaturen van boven de 30 graden werd het al snel heet in de wagen. De brandweer besloot het voertuig daarom met water te koelen. Na een uur werd de chauffeur, die intussen zijn overhemd had uitgetrokken, bevrijd. Voor zover bekend gaat het goed met hem, meldt 1Limburg. De geldwagen kreeg pech bij het Designer Outlet in Roermond.

Het gebeurt vaker dat bestuurders van waardetransporten door technische problemen hun auto niet meer uit kunnen en de brandweer de wagen koelt. Zo zaten twee geldlopers in Montfoort in de zomer van 2017 in een benarde positie en had een collega in Emmen een jaar eerder pech in de hitte.