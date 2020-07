Files en overvolle treinen richting kust: 'Stranden zijn vol'

Zeeland Veilig / VRZ @VRZ

Het is druk vandaag in Zeeland. Probeer eens een ander strandje. Met 650 kilometer aan kustlijn plek genoeg😉 Het is druk op de A58 de kans op een lange reistijd is groot Het is ook druk aan de kust, vermijd daarom de populaire stranden. Houd afstand en vermijd drukke plekken👈