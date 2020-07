Wekdienst 31/7: Vandaag tropisch warm • Formule 1 op Silverstone

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Moslims in Nederland vieren de komende drie dagen het Offerfeest, samen met het Suikerfeest het belangrijkste feest in de islam. Door het coronavirus verloopt dit anders dan anders: moskeeën gaan alleen open als mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Het wordt vandaag tropisch warm, met temperaturen die op sommige plekken oplopen tot boven de 30 graden. Vooral in het zuiden, midden en oosten van het land zijn temperaturen tot 34 graden mogelijk.

In Prinsenbeek bij Breda wordt om 14.00 uur een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Om de impact te verkleinen, is de bom bedekt met 1000 kubieke meter zand en ook de veengrond rondom de bom is afgegraven en opgevuld met zand.

De Formule 1 vervolgt het seizoen met de vierde race; de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Het is de thuisrace van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Wat heb je gemist?

President Trump zegt dat hij de presidentsverkiezingen van november niet wil uitstellen. Gisteren vroeg hij zich in een Twitter-bericht nog af of uitstel niet beter is, vanwege de kans op fraude doordat veel kiezers door het coronavirus per post moeten stemmen.

"Ik wil verkiezingen en een uitslag. Nog veel meer dan jullie dat willen", zei Trump tegen journalisten op een persconferentie. "Maar ik wil ook niet na drie maanden ontdekken dat stemformulieren zijn kwijtgeraakt, waardoor de verkiezingen niets meer voorstellen."

Trump verwees op de persconferentie naar berichten over stemformulieren die te laat werden bezorgd. Volgens hem kan het weken, maanden of zelfs jaren duren om zulke problemen bij de presidentsverkiezingen uit te zoeken. "Of ik een andere datum wil? Nee, maar ik wil geen oneerlijke verkiezingen."

Ander nieuws uit de nacht:

Tienduizenden protesteren in Wit-Rusland tegen president Loekasjenko: Het protest in de hoofdstad Minsk was een steunbetuiging aan de belangrijkste tegenstander van Loekasjenko bij de verkiezingen van 9 augustus: Svetlana Tichanovskaja.

Samir A. opgepakt voor terrorismefinanciering: Het veroordeelde oud-Hofstadgroeplid Samir A. is eind juni in Rotterdam opgepakt, bevestigt zijn advocaat Tamara Buruma tegenover de NOS. Hij zit sindsdien vast en wordt verdacht van het inzamelen van geld voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij geld aannam van familieleden en bekenden van vrouwen, "die naar het Midden Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad".

Dode en gewonden bij explosie en grote brand in flat Vlissingen: Bij een explosie en een brand in een flat aan de Hogeweg in Vlissingen is een dode gevallen. Volgens de veiligheidsregio is het de bewoner van het appartement waar de explosie was. Ook raakten vijf mensen gewond, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

En dan nog even dit:

Ga je vandaag naar het strand? De Reddingsbrigade waarschuwt voor muien en stromingsgevaar: een natuurfenomeen op stranden.

Een mui is een opening tussen twee zandbanken, waarin het water snel en met veel kracht naar de zee terugstroomt. "Het is de laatste tijd echt schering en inslag met die muien", zegt Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland. "In Bergen aan Zee en op Texel moesten we er al mensen uithalen."

In deze animatie kun je zien hoe een muistroom werkt en hoe je weer veilig uitkomt: