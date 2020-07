Grote brand in flat Vlissingen na explosie

In een flat aan de Hogeweg in Vlissingen is na een explosie een grote brand uitgebroken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, er is ook een traumahelikopter opgeroepen.

De brand in de woning werd rond 20.50 uur gemeld. Even daarvoor hoorden omwonenden een harde knal, meldt Omroep Zeeland. De vlammen slaan uit de woning, volgens de veiligheidsregio grijpt het vuur om zich heen naar de bovenliggende verdieping. Daarbij komt veel rook vrij.

Of er iemand in de woning was op het moment dat de explosie plaatsvond, is nog niet bekend. Bewoners die in het gebouw zijn worden door de brandweer met een hoogwerker in veiligheid gebracht.