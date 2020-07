Guyanese media: Surinaamse oud-minister Hoefdraad voortvluchtig

De Surinaamse ex-minister Gillmore Hoefdraad, die verdacht wordt van oplichting en verduistering, lijkt te zijn gevlucht naar buurland Guyana. Volgens de Guyanese krant Kaieteur News is Hoefdraad door meerdere getuigen gezien in Skeldon, vlak bij de oostelijke grens met de rivier de Corantijn. Er geldt een uitreisverbod voor Hoefdraad, die verdacht wordt van 11 strafbare feiten.

Hoefdraad was volgens bronnen van de krant in het gezelschap van goedgeklede mannen. Ze zouden drank hebben gekocht in een winkel en spraken Nederlands. De krant schrijft dat mensen in dit gebied vaak in Suriname komen en dat ze daarom weten wie de oud-minister is.

Het is onduidelijk hoe Hoefdraad de grens heeft kunnen oversteken. In verband met de coronacrisis heeft Suriname de grenzen gesloten en wordt er gepatrouilleerd. Surinaamse media vermoeden dat Hoefdraad hulp heeft gehad van een bevriend parlementslid van de voormalige regeringspartij NDP, Rachied Doekhie. Hoefdraad zou bij een neef van hem verblijven, maar Doekhie ontkent dit tegenover nieuwssite Starnieuws.

Het is onduidelijk of het Surinaamse Openbaar Ministerie contact heeft opgenomen met de Guyanese autoriteiten.

Zware verdenkingen

Het Surinaamse OM wil Hoefdraad horen in verband met het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem. Vandaag beslist een commissie van het parlement hoe ze omgaan met het verzoek van het OM om Hoefdraad te vervolgen.

Volgens de wet kunnen politieke ambtsdragers en voormalige ambtsdragers niet zomaar vervolgd kunnen worden zonder toestemming van het parlement. Het vorige verzoek van de procureur-generaal werd afgewezen door het toenmalige parlement, waar de regeringspartij NDP een meerderheid had.

Er lopen zware verdenkingen tegen Hoefdraad, die samen met de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, de moederbank grote schade zou hebben toegebracht. Zo zou Hoefdraad 17 overheidspanden hebben verkocht aan de CBvS, voor 105 miljoen euro. Ook zou hij inkomsten van royalty's op goud hebben misbruikt.