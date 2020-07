Russische rechter legt Amerikaanse student negen jaar celstraf op

De Amerikaanse student en ex-marinier Trevor Reed is in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel. Hij zou vorig jaar twee politieagenten hebben mishandeld na een feestje in Moskou. De 28-jarige Reed zegt dat hij zich niets van de gebeurtenissen kan herinneren omdat hij dronken was. Nadat hij in de rechtszaal de bewijsvoering van de aanklagers had gehoord, sprak hij de aantijgingen tegen en zei hij onschuldig te zijn.

Volgens The Moscow Times zei de rechter dat Reed "mentale en fysieke schade" heeft toegebracht aan de agenten. Hij zou een van hen achter het stuur hebben vastgegrepen en een tweede agent een elleboogstoot hebben gegeven. Zelf deed de Amerikaan de rechterlijke uitspraak af als "politiek gestuurd".

Reeds familie zei eerder dit jaar dat de student op het Moskouse feestje werd aangemoedigd om grote hoeveelheden wodka te drinken. "Het is mogelijk dat daar ook andere dingen in hebben gezeten zonder dat hij dat door had", citeerde The New York Times uit de verklaring van zijn familie.

Gevangenenruil

Vorige maand legde een Russische rechter ook al een gevangenisstraf op aan een Amerikaanse ex-marinier. De 50-jarige Paul Whelan werd toen veroordeeld tot zestien jaar cel voor spionage. Hij zou in een hotelkamer zijn betrapt met een usb-stick met Russische staatsgeheimen. Whelan zit al sinds 2018 vast.

Zelf zei de voormalige marinier dat hij 'erin was geluisd'. Volgens zijn advocaat en familie wil Rusland de hoge celstraf gebruiken als inzet van een gevangenenruil met de Verenigde Staten.

Ook in de zaak van Reed speculeren Amerikaanse en Russische media nu over een gevangenenruil.