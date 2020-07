Duitse politie klaar met graafwerk, nog geen nieuws over Maddie

De zoekactie naar sporen van Madeleine McCann in een volkstuin aan de rand van Hannover is afgerond. Twee dagen lang werd het terrein minutieus doorzocht in de hoop op een doorbraak in de zaak van de Britse peuter die 13 jaar geleden in Portugal verdween.

Inmiddels zijn de schermen langs het perceel weggehaald, net als de graafmachines en containers. Of er ook iets is gevonden wil de Duitse justitie niet kwijt. "We geven geen commentaar op de ontwikkelingen in het onderzoek", zegt een woordvoerder van het parket in Braunschweig tegen persbureau DPA. Eerst worden de resultaten van de zoektocht geëvalueerd.

Geheime kelder

Dinsdag werden in de volkstuin funderingen opgegraven, die mogelijk van een tuinhuisje waren. Met speurhonden werd de holte onder de grondplaat onderzocht. De Duitse krant Bild schreef dat er een geheime kelder is aangetroffen, maar dat is niet bevestigd.