Wekdienst 30/7: Uitspraak in zaak Thijs H. • Mars-missie VS op punt van vertrekken

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Maastricht doet uitspraak tegen Thijs H. die wordt verdacht van het plegen van drie moorden in de Scheveningse Bosjes en op de Brunssummerheide. Het OM heeft 24 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

Icoon van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging John Lewis wordt begraven. De Democratische politicus overleed zaterdag op 80-jarige leeftijd.

De Amerikanen lanceren een raket die een karretje op Mars moet zetten, als het weer niet tegenwerkt. De rover, met de naam Perseverance, gaat Marsgrond verzamelen om terug te sturen naar de aarde.

Wat heb je gemist?

Jezidi-kinderen die door IS zijn ontvoerd, maken na hun terugkeer een lichamelijke en geestelijke crisis door, concludeert Amnesty International in een rapport. Het gaat in totaal om zo'n 2000 kinderen. Velen hebben posttraumatische stress, depressies en angststoornissen, of zware lichamelijke klachten door bijvoorbeeld seksueel misbruik.

De Jezidi's zijn een religieuze minderheid in Noord-Irak. Nadat IS hun gebied in 2014 veroverde, zijn er duizenden Jezidi's vermoord, misbruikt en tot slaaf gemaakt. Ook werden kinderen ingezet om te vechten.

Volgens Amnesty zijn ze in de steek gelaten. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen vrouwen en kinderen uit de Jezidi-gemeenschap onderdak te verlenen in andere landen. Bijvoorbeeld voor meisjes die verkracht zijn is in Irak amper behandeling mogelijk.

Ander nieuws uit de nacht:

Fransen nemen mediabedrijf Blendle over: met een verkoop aan het Franse Cafeyn wil oprichter Alexander Klöpping dat de digitale journalistieke kiosken samen marktleider worden in Europa. Blendle zocht al langere tijd een investeerder.

Derde grote olievondst in Suriname in half jaar tijd: voordat de olie kan worden opgepompt kunnen er jaren voorbijgaan, maar toch is de vondst een opsteker voor de net aangetreden regering in Suriname. Het land verkeert in financieel zeer zwaar weer. Deze vondst kan internationale investeerders aantrekken.

Sporthal in Amsterdam beschoten, daders zijn gevlucht: halverwege de nacht schoten nog onbekende mannen op het pand aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West. Gister werd al een hotel aan de Spuistraat in Amsterdam beschoten.

En dan nog even dit:

Een teddybeer met een spraakbericht van een overleden moeder is met hulp van beroemdheden terug bij de rechtmatige eigenaar. De knuffel van de Canadese Mara Soriano werd vorige week tijdens het verhuizen gestolen, waarna ze een grote zoekactie begon.

Acteur Ryan Reynolds loofde op Twitter een beloning uit van ruim 4000 euro voor degene de beer zou terugbrengen naar Soriano. Ook George Stroumboulopoulos, een Canadese presentator, bood de vinder een beloning.