Waarom delen zoveel mensen een zwart-wit foto met #challengeaccepted?

Daarnaast duikt deze hashtag op in een tijd waarin mensen zich steeds meer uitspreken over maatschappelijke kwesties op sociale media, zegt Jassies. Een challenge is een makkelijke manier om daaraan mee te doen. "De drempel is op die manier laag om toch je betrokkenheid bij een kwestie te uiten."

Dat zag je een aantal weken geleden ook al, toen veel mensen opeens een zwart vierkantje deelden voor Black Lives Matter, zegt Jassies. "We hebben het gevoel dat we iets moeten doen, en zo doen we iets zonder veel te doen."

Ook Lotte Rensen, oprichter van feministisch platform 'AM: Talent dat het maakt', ziet die betrokkenheid terug. Volgens haar is er inmiddels sprake van een nieuwe feministische golf. "Steeds meer vrouwen spreken zich uit over deze onderwerpen en sluiten zich aan bij feministische bewegingen."

Te vaag

Maar waar pleiten we voor, vraagt Jassies zich af. "Het blijft te vaag. #Womensupportwomen, oké, maar is er iets wat we kunnen bijdragen? Als het doel te vaag is, wordt het effect miniem."

Meerdere gebruikers op Instagram stellen dezelfde vraag. Zo ook schrijver Yeliz Ciçek. Bij een foto van zichzelf schrijft ze: "Een zwart-witte selfie posten betekent ook kijken naar wat jij nou echt aan female empowerment doet. (...) Zet je selfie om naar daden. Dat kan je al met zoiets simpels als jezelf voornemen om minder te gaan roddelen", schrijft Ciçek op Instagram.