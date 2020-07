Stapels formulieren en verplicht in hotel; in China ontkom je niet aan quarantaine

Het hotel blijkt een bouwval. Geen zorgen, de bovenste verdieping is al af, roept iemand. "Meld je nog even aan op WeChat, dan kunnen we in contact blijven. En kun je elke dag in de ochtend en in de avond je temperatuur doorgeven, alsjeblieft."

Een aantal trappen verder, langs bouwafval en door dikke lagen stof, is op de vijfde verdieping een twintigtal kamers reeds ingericht om de gasten twee weken te herbergen. De bouwwerkzaamheden op benedenverdiepingen blijven in de dagen daarna beperkt tot slechts enkele vroege boorsessies.

Zwerven over de gangen of door de straten van Shanghai is er niet bij. Een formulier met het huishoudelijke reglement ligt prominent op tafel. "Als iemand de kamer zonder toestemming verlaat zal het aantal dagen opnieuw berekend worden", staat er dreigend in beschreven. In vetgedrukte karakters daaraan toegevoegd: "Overtreders zullen streng worden gestraft." Ik kijk wel uit.

Tweemaal daags, aan het begin en aan het einde van de middag, komt iemand in beschermende kleding de gang op. Het zijn de enige momenten waarop er nog iets gebeurt op deze vleugel: voedertijd voor mij en mijn lotgenoten.