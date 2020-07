Trein in Arizona vat vlam na ontsporing, spoorbrug stort in

In de Amerikaanse staat Arizona is een trein ontspoord en vervolgens in brand gevlogen nabij Tempe, ruim 15 kilometer ten oosten van Phoenix. De trein reed op dat moment, rond 06.00 uur 's ochtends lokale tijd, over een spoorbrug over een rivier.

Door de ontsporing is de brug gedeeltelijk ingestort. Waardoor de trein ontspoorde is nog niet bekend, ook is onduidelijk of er slachtoffers zijn.

Op video's op sociale media is te zien dat er hevige rookontwikkeling is: