Bovenwindse Eilanden zetten zich schrap voor tropische storm

De Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zetten zich schrap voor een tropische storm die later vandaag over de eilanden zal trekken. Premier Jacobs van Sint-Maarten heeft winkeleigenaren op het eiland aangeraden om vanaf 11.00 in de ochtend (lokale tijd) de deuren te sluiten. Vanaf het begin van de middag mag niemand meer de straat op.

Jacobs riep gisteren uit voorzorg al het crisisteam bijeen. Ook vroeg ze de inwoners van haar eiland de storm goed in de gaten te houden.

Op Saba zijn alle overheidsdiensten gesloten en is het ziekenhuis tijdelijk alleen open voor noodgevallen. Ook is de haven niet bereikbaar door de afsluiting van een weg en wordt mensen net als op Sint-Maarten geadviseerd binnen te blijven.

Veel regen verwacht

Inwoners van de drie eilanden worden daarnaast opgeroepen om zich voor te bereiden op hevige regenval. Mensen die bij de kust wonen of in de heuvels moeten extra alert zijn. Verder worden er zware windstoten verwacht.

Volgens Jacobs is Nederland om militaire bijstand gevraagd, dat verzoek is toegewezen.

Bijna drie jaar geleden trok orkaan Irma over de Bovenwindse Eilanden. Met name Sint-Maarten werd hard getroffen. Er vielen vier doden en tientallen gewonden op het Nederlandse deel. De orkaan verwoestte een groot deel van de gebouwen en infrastructuur van het eiland, dat sinds 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is.