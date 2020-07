Einde van de jumbojets, Boeing stopt met de 747

In 2022 levert Boeing de allerlaatste 747 aan een klant en dan is het afgelopen met het toestel. Dat zegt de vliegtuigbouwer in een brief aan het personeel.

Het einde van de jumbojet hing al langer in de lucht. Er kwamen steeds minder nieuwe bestellingen binnen en door de coronacrisis nemen veel vliegmaatschappijen versneld afscheid van het toestel.

Er worden nog 15 toestellen gemaakt, allemaal vrachtvliegtuigen. De laatste order voor de passagiersversie van de 747 stamt uit 2017. Toen bestelde de Amerikaanse overheid er twee ter vervanging van de huidige Air Force One. Die twee toestellen waren al gebouwd, oorspronkelijk voor de Russische maatschappij Transaero, maar die ging failliet. Ze worden nu aangepast om als Air Force One te dienen.

Geen dubbeldekkers meer

Met het einde van de 747 komt er ook een einde aan het jumbojet-tijdperk, want in 2019 besloot Airbus al te stoppen met de A380. Airbus moet nog een aantal bestellingen leveren en daarna is het afgelopen. Dat betekent dat er dan geen grote passagiersvliegtuigen met twee verdiepingen meer worden gemaakt. Zowel de A380 als de 747 heeft vier motoren. Daardoor zijn ze minder zuinig dan nieuwere grote toestellen met twee motoren, zoals de A350 van Airbus en de Dreamliner van Boeing.

De 747 wordt sinds 1970 gebruikt door vliegmaatschappijen. Boeing zegt tot ver in de toekomst klanten te ondersteunen die nog met het toestel vliegen. In totaal zijn er meer dan 1500 747's gebouwd.

De A380 van Airbus heeft een veel kortere geschiedenis, dat toestel is pas sinds 2007 in gebruik. Er zijn er sindsdien 242 van gebouwd.