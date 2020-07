Is 'big tech' te machtig? Kopstukken verdedigen zich in historische zitting

De vier bedrijven hebben hun best gedaan een goede strategie uit te stippelen, schrijft The New York Times op basis van bronnen. Zuckerberg deed dat met een advocatenkantoor vanaf zijn landgoed in Hawaï en Bezos vanuit Seattle met een kleine kring van adviseurs. Ook wordt er lobbywerk verricht: zo hebben de tech-kopstukken leden van de justitiecommissie gebeld, aldus de krant.

Vijf minuten spreektijd

De afgelopen jaren kwam er ook kritiek op de hoorzittingen. Met name over de opzet is men niet te spreken. Bij een deel van de Amerikaanse politiek is er een gebrek aan kennis. Verder wil iedereen z'n zegje doen en eigen belangen op tafel leggen. En daar heeft een politicus dan een minuut of vijf voor. Echt diepgaand is dat dus niet.

Ook nu krijgt ieder commissielid vijf minuten om vragen te stellen. Omdat er maar liefst vier ceo's worden ondervraagd over zeer uiteenlopende zaken, kan het een lange zit worden. Mogelijk duurt het tot in de Amerikaanse avonduren.

Naast vragen over oneerlijke concurrentie, verwacht correspondent Marieke de Vries dat de Democraten en Republikeinen ieder ook op eigen thema's zullen inzoomen. "De Democraten zullen waarschijnlijk ook hun zorgen uiten over de misinformatie die verspreid wordt via socialemediaplatforms en de invloed die deze private bedrijven hebben gekregen op ons dagelijks leven. De kans is groot dat de Republikeinen van de gelegenheid gebruik zullen maken om hun onvrede over de zogenaamde partijdigheid van Silicon Valley te uiten. Zij hebben het idee dat ze worden achtergesteld."

Meer theater dan inhoud

Wat de hoorzitting uiteindelijk oplevert blijft afwachten. De bijeenkomsten hebben inmiddels de reputatie dat het soms meer theater is dan inhoud. Tegelijkertijd is de hoorzitting wel onderdeel van een groter onderzoek van de justitiecommissie, dat al meer dan een jaar loopt. Het is de bedoeling dat er later dit jaar een rapport wordt gepubliceerd met aanbevelingen, bijvoorbeeld hoe de techbedrijven moeten worden gereguleerd.

In de openingsverklaringen zullen de ceo's erop wijzen dat hun bedrijven goed zijn geweest voor de Amerikaanse economie en innovatie. Lees hier wat ze te zeggen hebben: