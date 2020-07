Wekdienst 29/7: Veiligheidsregio's komen bijeen • Uitspraak zaak Pinkpop-aanrijding

Ander nieuws uit de nacht:

Werkgevers: veel thuiswerken is de nieuwe realiteit: de NOS maakte een rondgang onder de 25 grootste werkgevers. Zij durven nog geen einddatum te plakken op het thuiswerken en bereiden zich erop voor dat er een nieuwe werkrealiteit aanbreekt. Zo denken ABN Amro en Rabobank dat kantoren in de toekomst meer ontmoetings- dan werkplek zijn.

Moeder Tamar roept automobilist op zich te melden: "Ik wil weten: heeft ze omgekeken, heeft ze gemerkt dat er een auto aankwam? Dat soort vragen. En die blijven onbeantwoord. Dat weet alleen degene die in de auto zat", zei de moeder van het 14-jarige Markense meisje in talkshow Op1.

'Recordaantal moorden op milieuactivisten': volgens ngo Global Witness werden er 212 gedood in 2019. Slachtoffers vielen vooral in Colombia en de Filipijnen. Wereldwijd werden 50 mensen doden die protesteerden tegen mijnbouw.

En dan nog even dit:

De één was ooit de assistent van de ander, maar nu zijn ze in een hevige ruzie beland: de Nederlandse voetbaltrainers Jo Bonfrère (74) en Clemens Westerhof (80). In 1994 was Westerhof bondscoach van Nigeria tijdens het WK voetbal en zou hij 100.000 dollar hebben ontvangen om van Italië te verliezen.

Tenminste, dat zou Bonfrère in Nigeriaanse media hebben gesuggereerd. Bonfrère ontkent dat, zijn woorden zouden zijn verdraaid, maar voor Westerhof was die uitleg niet voldoende. Hij sleepte Bonfrère voor de rechter om rectificatie te eisen.

Westerhof is zelf trouwens niet vies van omstreden uitspraken doen in de media. In de jaren tachtig gaf hij een interview waarin hij vertelde dat Feyenoord-spelers doping hadden gekregen. De KNVB was niet te spreken over die uitspraken en schorste Westerhof voor zes maanden.