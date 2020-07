Kamer wil snel opheldering over zelfmoord Ossenaar

De Tweede Kamer wil nog voor het einde van het zomerreces opheldering over de zelfmoord van een man in Oss. SP'er Van Nispen wil achterhalen of de overheid anders had moeten handelen.

De Ossenaar meldde zich als getuige van een liquidatie en werd sindsdien bedreigd. Van Nispen zegt dat het handelen van onder meer het Openbaar Ministerie en de gemeente Oss allerlei vragen oproept. Het is volgens hem "niet voor het eerst dat getuigen van misdaden zich niet gehoord voelen".

De SP'er vraagt om een uitgebreide brief van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de gebeurtenis. Hij wil snel na het reces een debat over de kwestie. Zijn verzoek wordt gesteund door CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en 50Plus. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid.

Getuigenbeschermingsprogramma

De dakloze Arie den Dekker (54) stak zichzelf gistermorgen in brand voor het gemeentehuis van Oss. Hij overleed later op de dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De man meldde zich in 2018 bij de politie als getuige van een liquidatie. Daarop werd hij ernstig bedreigd. Zijn huis werd in brand gestoken, waarna hij dakloos werd. Hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig jaar werd beëindigd. Sindsdien had hij een hooglopend conflict met de gemeente, onder meer over het vinden van een nieuwe woning.