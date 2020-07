Duitse politie doorzoekt tuin in Hannover in zaak-Maddie McCann

De Duitse politie doorzoekt een tuin in de stad Hannover in de zaak-Madeleine McCann. Agenten begonnen vanochtend met het onderzoek, meldt de krant Hannoversche Allgemeine, en er zou ook een graafmachine zijn ingezet.

Het is niet duidelijk of er aanwijzingen zijn dat het lichaam van de verdwenen Britse peuter in de tuin begraven ligt, of dat de politie op zoek is naar andere sporen. Ook is niet bekendgemaakt van wie de tuin is. Een 43-jarige Duitser wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van 'Maddie'. Die man, Christian B., heeft een tijdje in de buurt van Hannover gewoond.

Het gebied waar gezocht wordt, is afgeschermd: