Tiener opgepakt voor gewapende overval supemarkt in Elsloo

De politie heeft maandag een minderjarige jongen uit Stein (Limburg) opgepakt voor de gewapende overval op een supermarkt in Elsloo.

De supermarkt werd vrijdagavond 17 juli net na sluitingstijd overvallen door een jongen met een mes.

De overvaller bedreigde de medewerkers en sloot op ze in het kantoor van de winkel. Hij ging er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor.

Hoe oud de opgepakte verdachte is wordt niet bekendgemaakt, omdat hij minderjarig is. In een bericht, dat vlak na de overval via Burgernet werd verspreid, schatte de politie zijn leeftijd op ongeveer dertien jaar.

De tiener uit Stein kwam tijdens het rechercheonderzoek in beeld bij de politie, meldt 1Limburg.