Avondklok in provincie Antwerpen, dringend advies om regio te mijden

In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Er komt een avondklok en mondkapjes worden verplicht in de publieke ruimte. Sinds zaterdag was het al verplicht om mondkapjes te dragen op drukke plekken.

De nieuwe maatregelen worden waarschijnlijk in de loop van de dag van kracht. Ze moeten eerst verder worden uitgewerkt. De regels gaan zeker vier weken gelden. Burgemeester De Wever van de stad Antwerpen heeft gezegd strikt te zullen handhaven.

In de provincie Antwerpen wordt de helft van alle coronabesmettingen in België geregistreerd. "De epidemiologische situatie dwingt ons er helaas toe om boven op de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, aanvullend aangepaste maatregelen te nemen", zegt provinciebestuurder Cathy Berx.

Dit zijn de extra maatregelen op een rij:

Er komt een avondklok. Van 23.30 uur tot 06.00 uur moet iedereen thuis zijn. Er komt een uitzondering voor 'noodzakelijke verplaatsingen', zoals woon-werkverkeer en ziekenhuisbezoeken.

Iedereen van 12 jaar en ouder moet een mondkapje dragen in de publieke ruimte en op plekken waar niet genoeg afstand kan worden gehouden. Het mondkapje mag af om te eten of te drinken, bijvoorbeeld in een restaurant.

De horeca sluit uiterlijk om 23.00 uur. Sinds zaterdag geldt al een registratieplicht voor gasten.

Individuele contactsporten worden verboden. Teamsporten zijn verboden voor sporters van 18 jaar en ouder.

Thuiswerk wordt verplicht, tenzij dat niet mogelijk is.

In de stad Antwerpen en een aantal omliggende gemeenten worden ook alle fitnesscentra en feestzalen gesloten. Ook worden daar evenementen afgelast.

'Kom niet naar de regio'

"Het is absoluut verboden om te feesten", zei Berx op de Belgische televisie. "Verlaat de stad niet om elders te gaan feesten. Omgekeerd raden we mensen ook echt aan om niet naar de regio Antwerpen te komen, in het belang van uw eigen gezondheid."

De provincie Antwerpen reikt van Antwerpen en Mechelen in het westen tot Turnhout en Mol in het oosten. De provincie deelt een grens met Noord-Brabant en een klein stukje met Zeeland. Ook de exclave Baarle-Hertog in Noord-Brabant hoort bij Antwerpen.

Het Nederlandse reisadvies voor België staat vooralsnog op geel. Dat betekent dat mensen ernaartoe kunnen reizen, maar dat er wel veiligheidsrisico's zijn. Voor de regio rond de Spaanse stad Barcelona, waar het aantal coronagevallen ook oploopt, is het reisadvies gisteravond aangescherpt naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Heel België

Eerder op de dag kwam premier Wilmès met nieuwe coronamaatregelen voor heel België. Zo moeten gezinnen het aantal mensen met wie ze vaak contact hebben terugbrengen van vijftien tot vijf.

Ook komen er strengere regels voor evenementen en samenscholingen, zei Wilmès: