Coronacrisis raakt Zuid-Afrika hard: 'Stigma nog groter dan bij hiv'

Zuid-Afrika telt bijna 450.000 coronabesmettingen. Alleen de VS, India, Brazilië en Rusland hebben meer positief geteste inwoners. Het vechten tegen de verspreiding van corona wordt bemoeilijkt door een gebrek aan openheid, en door schaamte.

De Zuid-Afrikaan Goodman Makanda (38) twijfelde eerst of hij zich wel zou laten testen toen hij keelpijn kreeg. Hij was bang om corona te hebben. Zijn eerste reactie was om zijn kop in het zand te steken. Maar als voormalig tuberculose-patiënt met maar één long, koos hij toch voor een test. Die was positief. Hij ging in zelfisolatie in een krotwoning in de township Khayelitsha bij Kaapstad.

Na veertien dagen afwezigheid, vroegen zijn buren waar hij was geweest. "Hier kent iedereen elkaar, je kunt niet zomaar verdwijnen", vertelt hij. Nu staan de buren op als hij bij ze wil komen zitten en lopen ze van hem weg zonder iets te zeggen. "Ik ben coronavrij maar ik voel me gediscrimineerd. Ze sluiten me buiten."

Meer compassie

Goodman staat niet alleen. "Dit moet stoppen", schreef president Cyril Ramaphosa onlangs in een wekelijkse brief aan Zuid-Afrika. Hij riep Zuid-Afrikanen op om meer compassie te hebben met coronapatiënten. Volgens hem leiden angst en onwetendheid ertoe dat mensen met het virus worden gestigmatiseerd. Net zoals met hiv gebeurde, de andere infectieziekte die samen met tuberculose het land snoeihard raakt. Mensen met corona zouden volgens de president zelfs weggehouden zijn bij klinieken door andere buurtgenoten die hen daar niet willen.