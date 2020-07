Hadj dit jaar voor selecte groep moslims: 'Ik hoop dat ik volgend jaar red'

Woensdag begint de hadj in Mekka, de belangrijke religieuze bedevaart voor moslims. Alleen is die dit jaar maar voor een hele selecte groep moslims toegankelijk. Saudi-Arabië laat maximaal duizend pelgrims toe. Vanwege de risico's op verspreiding van het coronavirus nam Saudi-Arabië het uitzonderlijke besluit om de bedevaart verder praktisch af te blazen.

Het betekent voor miljoenen moslims wereldwijd een teleurstelling. De hadj, een tocht van vijf dagen langs religieuze heiligdommen, trekt in 'normale' jaren tussen de 2 en 3 miljoen bezoekers. Vanwege die populariteit hanteert Saudi-Arabië een systeem met maximum aantallen: per land berekent het hoeveel moslims er elk jaar mogen worden toegelaten.

Het besluit werd eind juni bekendgemaakt, dat was aan de late kant voor islamitische landen waar inwoners zich al maanden afvroegen of ze konden vertrekken of niet. Daarom besloten bijvoorbeeld de Indonesische en Maleisische regeringen eerder al om hun inwoners dit jaar niet te laten afreizen. De meeste pelgrims komen uit landen als Egypte, Indonesië, Pakistan en India.

De 93-jarige Narpasan bin Nahali is een van de miljoenen moslims voor wie de hadj dit jaar niet doorgaat. Hij hoopt dat hij volgend jaar haalt, dan kan hij mogelijk wél gaan: