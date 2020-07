Chaos in Marokko na lockdown grote steden: 'Ik wil weten of ik wel thuis zal komen'

Abdelaziz Bouidaren kon nog op tijd wegkomen uit Tetouan. Na een dagje op het strand, ging hij met wat vrienden in de stad eten voordat hij terug naar zijn huis in Asilah zou rijden. Hij wist niet wat hem overkwam: "Ik kreeg ineens allemaal berichtjes over een lockdown."

Bouidaren geloofde het eerst niet, want hij krijgt wel vaker berichten die niet kloppen. "Maar toen mijn moeder belde en zei dat ik direct moest vertrekken, wist ik dat het serieus was. We zijn halsoverkop vertrokken."

Verkeersopstoppingen

Rond de steden ontstond een verkeerschaos, ook in Casablanca. Duizenden mensen probeerden de stad in te rijden, voordat de politie alles zou afsluiten. De 33-jarige Ghizlaine el Maskaoui had geluk en kon op tijd de stad uit. Ze werkt in Casablanca, maar komt uit Meknes.

Met het Offerfeest voor de deur, wilde ze graag haar familie in Meknes opzoeken. Gisteren besloot ze de trein naar huis te pakken. In de trein hoorde ze dat het na middernacht niet meer mogelijk was om Casablanca in of uit te reizen.

"Gelukkig ben ik op tijd weggegaan. De treinreis verliep vlekkeloos, maar toen ik in Meknes aankwam zag ik totale chaos", zegt ze. "Honderden mensen wilden op het allerlaatste moment een treinkaartje bemachtigen om de stad uit te kunnen. Mensen stonden te schreeuwen."

Gewonden op de weg

De Nederlandse Hind woont ruim vier jaar in Marrakesh. Ze was afgelopen dagen met haar gezin in badplaats Agadir, op zo'n drie uur rijden. "We zaten al vier maanden in quarantaine. Nu het iets te warm is in Marrakesh, besloten we uit te waaien aan het strand in Agadir", zegt ze.

Ze zouden eigenlijk vandaag pas uitchecken in Agadir, maar vertrokken in allerijl naar hun huis in Marrakesh. "In eerste instantie geloofde ik het niet helemaal, want deze coronaperiode wordt er veel gespeculeerd over maatregelen. Zo abrupt de wegen sluiten, is natuurlijk belachelijk."

Onderweg stonden ze lang in de file. "De weg naar Marrakesh is meestal leeg, maar nu was het ontzettend druk. We reden voorbij een ongeluk waarbij vier auto's waren betrokken. Mensen lagen nog gewond op de grond. Gezinnen stonden langs de kant van de weg met autopech. Gelukkig kwamen wij veilig aan."