Woning verhuren aan toeristen? In Utrecht kost een vergunning bijna 1300 euro

Wie zijn woning in Utrecht via een platform als Airbnb wil verhuren heeft sinds kort een vergunning nodig die 1278,50 euro kost.

De opstelling van de gemeente is terug te voeren op een uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar, meldt RTV Utrecht. Die oordeelde dat het verhuren van een woning zonder onttrekkingsvergunning niet mag.

Grote steden gaan heel verschillend met de uitspraak om. Zo verbood Den Haag na de uitspraak particulieren om hun huis als vakantiewoning te verhuren.

Amsterdam tuigde een heel nieuw vergunningstelsel op waarbij een vergunning 45 euro kost. In drie wijken in het centrum is verhuur verboden.

Utrecht kiest ervoor om verhuurders wel een onttrekkingsvergunning te laten aanvragen. De situatie gaat per direct in.

"In mijn ogen verbieden ze nu gewoon particuliere vakantieverhuur", zegt Justus Raap van Host Club Utrecht, de belangenbehartiger van kleinschalige logiesaanbieders in Utrecht. "Het lijkt op een ontmoedigingsbeleid", zegt hij over de regels die de gemeente nu hanteert.