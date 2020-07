Hogere straffen dan in eis voor militairen aanrandingszaak op marinebasis

Een sergeant en korporaal moeten respectievelijk vier en drie maanden de cel in voor een aanranding op de marinebasis in Den Helder. Dat oordeelde de rechter van de militaire kamer in Arnhem vandaag, nadat het OM eerder deze maand tot drie maanden militaire detentie had geëist tegen de militairen.

De rechter legde hogere straffen op, omdat de mannen inbreuk hebben gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de matroos, geen berouw hadden getoond en het aanzien van de krijgsmacht "ernstig" hebben geschaad.

Een derde korporaal werd ook veroordeeld, maar hoeft niet meer de cel in. Hij had zijn straf (30 dagen cel, waarvan 27 voorwaardelijk) in voorarrest al uitgezeten. Wel kreeg hij nog een taakstraf van 120 uur.

Tegen grond gedrukt

Bij het incident in mei 2018 werd het slachtoffer, een 19-jarige matroos die net was overgestapt naar onderzeeboot Dolfijn, door de drie in de kantine tegen de grond gedrukt. Een van de mannen liet op last van zijn sergeant zijn broek zakken en drukte zijn penis tegen het slachtoffer. Ook werden er seksuele bewegingen tegen zijn lijf gemaakt.

De drie zijn 28, 30 en 35 jaar. Ze zijn sinds het incident geschorst. De oudste was als sergeant de meerdere van de andere twee. Hij beval het slachtoffer om een van de andere twee militairen oraal te bevredigen, aldus het OM in de behandeling van de zaak.

Verklaringen op elkaar afgestemd

Volgens de drie ging het om "onderbroekenlol". Ze hadden pas achteraf door dat het slachtoffer het niet leuk vond, verklaarden ze. De marechaussee ontdekte later onder meer dankzij het afluisteren van telefoongesprekken dat de drie hun verklaringen op elkaar hadden afgestemd. Ze wilden zo het slachtoffer in een kwaad daglicht stellen.

De militaire kamer vond met name het handelen van de 35-jarige sergeant "bijzonder ernstig". Hem werd aangerekend dat hij als meerdere het initiatief had genomen voor de aanranding van de nieuwkomer.