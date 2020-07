Moederbedrijf Blokker ziet af van overname HEMA

Mirage Retail Group, voorheen bekend als Blokker Holding, zal HEMA definitief niet overnemen. Dat heeft het bedrijf bevestigd na berichtgeving door het AD. In juni bracht de winkelketen een bod uit bij de schuldeisers van HEMA.

HEMA is sinds vorige maand in handen van een groep schuldeisers. Zij grepen de macht bij het bedrijf, in ruil voor het wegstrepen van 300 miljoen euro aan schulden. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de warenhuisketen.

Er zouden meerdere bedrijven belangstelling hebben om HEMA over te nemen. Welke bedrijven dat zijn, is niet duidelijk.

Volgens het AD zijn overnamekandidaten Ahold Delhaize en de Amerikaanse durfinvesteerders Parcom en Flacks Group. Ook de burgerinitiatieven WeLoveHema en HouDeHema brachten vorige week een gezamenlijk bod uit. De combinatie heeft zich aangesloten bij een van de biedende partijen, maar zegt niet welke.