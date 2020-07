Wekdienst 27/7: Slachterijen willen halal slachten • Inreisverbod langeafstandsrelaties versoepeld

Goedemorgen! Vandaag dient een kort geding van slachterijen om halal te mogen slachten en wordt het inreisverbod versoepeld voor mensen met een latrelatie.

Het is vandaag bewolkt en vooral in het noorden en noordwesten kan wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en in het zuiden schijnt vanmiddag ook af en toe de zon. Het wordt 21 tot 28 graden.